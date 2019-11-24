شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: قصف الحوثيين لمقر الفريق الحكومى مؤشرًا على رفضهم للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر رئيس مجلس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، أن القصف الذى شنّته مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، على مقر الفريق الحكومى فى لجنة التنسيق لإعادة الانتشار فى الحديدة هو مؤشر واضح على رفض الانقلابين للسلام ونقضهم للعهود والاتفاقات.

ودعا عبد الملك، خلال اتصال هاتفى مع رئيس الفريق اللواء الركن محمد عيضة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثى، وعدم مكافأتهم بالتغاضى عن ممارساتهم وانتهاكاتهم المتكررة.

واستنكر رئيس الحكومة اليمنية استمرار مليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية فى مختلف مناطق الحديدة.

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