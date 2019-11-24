شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية" نقلا عن الصحة العراقية: 111 قتيلا بالمظاهرات فى البلاد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة العراقى جعفر علاوى، اليوم الأحد، أن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 111 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع، والتى كشفت عن عدم وجود أى مادة سامة فى الغاز وهو طبيعى ويستخدم للتدريب أحياناً، مؤكداً أن الوزارة وزعت "مفارز" طبية فى ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين.

ووفق لما نشره موقع "العربية"، نص البيان على أن "اللجنة النيابية أكدت على ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين"، مشددة على أن الجانب الصحى حق من حقوق الإنسان العراقى ولا يجوز إهماله"، وحثت اللجنة، بحسب بيانها، على ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الإنسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة لأن دورها الرقابى يحملها مسؤولية حماية حقوق الإنسان".