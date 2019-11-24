مصر.. النيابة تحقق في شكوى "تدهور" صحة عائشة الشاطر

إسطنبول/ الخليج 365

أحالت النيابة المصرية، الأحد، شكوى قدمها دفاع عائشة ابنة خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، حول "تدهور" صحتها بمحبسها، للتحقيق.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، أن "النائب العام حمادة الصاوي، أحال الشكوى المقدمة من دفاع عائشة الشاطر، بشأن تدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، إلى نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) للتحقيق فيها".

وأضافت "فور إحالة الشكوى طلبت نيابة أمن الدولة العليا الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله"، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق للنيابة العامة أن أودعت عائشة المحبوسة احتياطيًا، بمستشفى بالقاهرة لتلقي العلاج، وبعد تحسن حالتها أُودعتها بمستشفى السجن لاستكمال علاجها، وفق المصدر ذاته.

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والأسبوع الماضي تحدثت منظمات حقوقية محلية ودولية، عن "تدهور صحة عائشة"، فيما ذكر الإعلامي المقرب من النظام أحمد موسى آنذاك أنها "تعالج من قبل وزارة الداخلية".

وأوقفت السلطات عائشة الشاطر (39 عاما)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، برفقة ما لا يقل عن 18 آخرين، بينهم زوجها الحقوقي محمد أبو هريرة، قبل أن تمثل أمام النيابة آنذاك.

ويواجه المتهمين اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها"، وفق تقارير محلية.

وعادة ما تنفي السلطات المصرية، بيانات حقوقية عن أوضاع سلبية بالسجون، وتؤكد التزامها بمراعاة حقوق الإنسان وفقًا للقانون والدستور لكافة النزلاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.