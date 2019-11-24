المغرب.. توقيف 51 مشجعا بشبهة "الشغب" في مباراة الرجاء والوداد

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلنت قوات الأمن المغربية، الأحد، توقيف 51 مشجعًا، بينهم 15 قاصرًا، يشتبه في تورطهم بأعمال شغب عقب مباراة فريقي الرجاء والوداد البيضاويين.

جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، بعد مبارة فريق الرجاء والوداد، السبت، في إطار ربع النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وأشار إلى أن أعمال الشغب شملت "التراشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة".

وضبطت قوات الأمن، وفق البيان، أسلحة بيضاء وحجارة، فضلا عن قنينة من مادة "الماء القاطع" (محلول كيماوي يحرق الجلد إذا مسه)، ومجموعة من الألعاب النارية.

ونوه البيان بإصابة 5 شرطيين بجروح طفيفة، إلى جانب أضرار مادية شملت 7 سيارات مملوكة لقوات حفظ النظام ولمصالح الأمن الوطني، إلى جانب 6 سيارات خاصة.

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وأشار البيان إلى أن أمن الدار البيضاء استعان بـ3 آلاف و595 عنصرا من مختلف المصالح الأمنية والقوات العمومية لتأمين المباراة، التي شهدت حضور أكثر من 50 ألف متفرج.

وحجز فريق الرجاء البيضاوي المغربي، السبت، مقعدًا في الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وتعادل الرجاء مع مضيفه ومواطنه الوداد بأربعة أهداف لكل منهما في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة.

وجاء تأهل الرجاء للدور ربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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