ديرالزور.. مقتل 4 في انفجارات بمدرسة على الحدود العراقية

ديرالزور/ الخليج 365
قُتل 4 أشخاص جراء انفجارات وقعت، الأحد، في مدرسة تستخدمها المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران كقاعدة لها في مدينة الميادين بريف محافظة ديرالزور، والقريبة من الحدود السورية - العراقية.
وقالت مصادر موثوقة في المنطقة، للأناضول، إن انفجارات متتالية وقعت في مدرسة ابن سينا المستخدمة كقاعد من قبل مجموعة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران في الميادين.
وقُتل 4 مسلحين جراء الانفجارات التي لم يتضح سبب وقوعها بعد.
وتنتشر المجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران داخل الأراضي السورية، في إدلب ودمشق وحمص وحدود لبنان وديرالزور.
وتسعى هذه المجموعات إلى حماية الجزء البري الممتد من إيران إلى لبنان وخطوط أنابيب الطاقة الهامة وطرق التجارة، وهي تمارس أنشطة قائمة على الطائفية في الممتلكات التي صادرتها في ديرالزور.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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