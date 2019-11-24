محكمة مصرية تقضي ببراءة 28 في قضية "تظاهر"

القاهرة / الخليج 365

قضت محكمة مصرية، الأحد، ببراءة 28 شخصا، في قضية "تظاهر وأعمال شغب" وقعت أحداثها بمحافظة المنيا (وسط)، عام 2015، وفق مصدر قانوني.

وقال بكر عيد، عضو الدفاع المتهمين، إن "محكمة جنايات المنيا قضت اليوم ببراءة 28 شخصا، منهم 3 حضوريا و25 غيابيا في قضية تظاهر وأعمال شغب تعود إلى مارس (آذار) 2015 بمحافظة المنيا، لعدم كفاية الأدلة ضدهم".

وأكد عيد في تصريحات صحفية، أن "النيابة لم تطعن على الحكم". موضحا أنه حكم أولي يحق للنيابة الطعن عليه، وفق القانون.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، مطلع 2016، بتهم بينها "الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة للتظاهر، والقيام بأعمال شغب وعنف، ومحاولة تخريب منشآت عامة"، وهي التهم التي نفاها المتهمون ومحاموهم خلال جلسات المحاكمة.

ويشترط "قانون التظاهر" الذي تم إقراره أواخر 2013، الموافقة الأمنية، لتنظيم المظاهرة، وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.