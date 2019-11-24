استبعاد “العويس” من قائمة “الأخضر” في بطولة خليجي 24

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد أن حارس المرمى محمد اليامي سيشارك في بطولة الخليج 24 بدلا عن الحارس محمد العويس الذي أصيب في مباراة الأهلي مع الفيصلي.

وكانت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب “العويس” قد كشفت عن وجود إصابة في الوجه، والتي وقعت خلال مشاركته الأخيرة مع فريقه.

واستدعى “رينارد” أيضا لاعب النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري لقائمة منتخب الأخضر المشارك في بطولة “خليجي 24″، التي ستبدأ بعد غدٍ الثلاثاء، وستكون أول مباراة للسعودية يوم الأربعاء 27 نوفمبر مع الكويت.