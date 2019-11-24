كأس_محمد_السادس #الاتحاد_السكندري يقصي #المحرق

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الخليج - د ب أ
واصل الاتحاد السكندري مغامرته في بطولة الأندية العربية لكرة القدم (كأس الملك محمد السادس)، بصعوده لدور الثمانية في المسابقة، عقب فوزه الثمين 1-0 على مضيفه المحرق البحريني اليوم الأحد في إياب دور الـ16 للمسابقة.
وجاء تأهل الفريق الملقب بـ(زعيم الثغر) لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق، بعدما سبق له الفوز 2-0 على منافسه البحريني في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين بإستاد الإسكندرية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ويدين الفريق السكندري بالفضل في تحقيق الفوز بمباراة اليوم إلى لاعبه خالد قمر، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73 عبر ضربة رأس رائعة، من متابعة لتمريرة زميله أحمد رفعت.
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