رغم الغياب #الهلال في #الصدارة و #ضمك يخسر للمرة السادسة على التوالي

الخليج - حسن القبيسي

اختتمت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث واصل الهلال صدارةالترتيب رغم غيابه عن مباريات الجولة بسبب نهائي كأس آسيا ، وتم تأجيل لقاءه مع العدالة ، وفرط النصر في تصدر فرق الدوري بعد خسارته من الوحدة بهدف وحيد ، وحقق الاهلى انتصاراً مهما رفع رصيده إلي 20 في المركز الثالث بعد أن تغلب على منافسه الفيصلي ، وأرتقى التعاون للمركز الرابع بـ 19 عقب فوزه على ضمك بهدفين لهدف ، وتلقى الشباب خسارة جديدة من الفيحاء بهدف دون مقابل ، وواصل ابها نتائجه الجيدة وكسب الفتح في أبها بثلاثة أهداف لهدف ، في حين عاد الاتحاد لسكة الانتصارات بعد أن تغلب على مضيفه الاتفاق بهدفين لهدف .

وبنهاية الجولة العاشرة أصبح عدد الأهداف المسجلة في دوي كأس الأمير محمد بن سلمان 221 بمعدل 2.80لكل مباراة ، وواصل إدواردو صدارة الهدافين بـ 8 أهداف يلية حمد الله “النصر” وأندريا”العدالة بـ7 أهداف لكلاُ منهنا .

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واحتسب في هذه الجولة 3 ضربات جزاء ليصبح عدد ركلات الجزاء المتحسبة 24 ركلة ، فيما إشهرت البطاقة الحمراء 15 مرة والكرت الأصفر 317 مرة .

ويعتبر الهلال أقوى الفرق هجوميا حيث سجل 26 هدف يليه الأهلي والتعاون بـ 18 هدف ، بينما يعتبر ضمك أضعف الفرق هجوماً حيث لم يسجل سوى 4 أهداف والفيحاء بـ 9 أهداف ، ويعتبر الفتح أضعف الفرق دفاعاً حيث تلقى 24 هدف ، وضمك 21 هدف ، والرائد 20 هدفاُ .

وفيمايلي ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد الجولة العاشرة :

1- الهلال 20نقطة من 9 مباريات.

2- النصر 20 نقطة

3- الأهلي 20نقطة

4- التعاون 19 نقطة

5- الوحدة 18 نقطة

6- الفيصلي 17 نقطة

7- الشباب 15 نقطة

8- الحزم 14 نقطة

9- أبها 14 نقطة

10- الرائد 14 نقطة

11- الفيحاء 13 نقطة

12- الاتحاد 12 نقطة

13 الاتفاق 10نقاط

14- العدالة 8 نقاط من 9 مباريات

15 الفتح 5 نقاط

16- ضمك 4 نقاط