الوحدة تحرم #النصر #الصدارة

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الخليج - حسن القبيسي
فرط النصر في اقتناص صدارة الترتيب لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد أن خسر من مضيفه الوحدة بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة العاشرة والتي جمعتهما على ملعب الشرائع بمكة .
وسجل الوحدة هدف المباراة الوحيد في الد 60 بواسطة لاعبه داسيلفا ، ولم يستطيع النصر رغم محاولته الكثيرة من تعديل النتيجة .
وبهذه النتيجة يصبح رصيد الوحدة 18 نقطة في المركز الخامس بينما يظل النصر على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع الهلال المتصدر بفارق الأهداف ولديه مباراة مؤجلة ، ومتقدماً على الأهلي بفارق الأهداف .
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