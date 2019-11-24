شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب مياه داخل كلية بالباحة.. و«المدني» يخلي 55 شخصًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة، اليوم الأحد، إخلاء 55 شخصًا في كلية الباحة الأهلية؛ بسبب تسرب مياه.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تبلغ من قبل أحد طلاب الكلية الأهلية عن تسرب مياه داخلها، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد.

وأضاف الغامدي، أنه عند الوصول وُجد تسرب مياه؛ مما أُوجب إخلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس وعددهم 55 شخصًا، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع.

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