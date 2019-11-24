دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Lexus تكشف عن أول سيارة كهربائية تعرف ب UX 300e وتدعم قطع مسافة 250 ميل ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت Lexus عن أول إصدار للشركة في السيارات الكهربائية، التي تنطلق بعنوان UX 300e، وتدعم قطع مسافة 250 ميل، على أن تنطلق في السوق الصيني في 2020، وأسواق أوروبا في 2021.

تعد سيارة UX 300e أول إنتاج من السيارات الكهربائية يقدم من Lexus، والتي تأتي كنموذج أخر من سيارة الشركة UX crossover، مع بعض التغييرات في التصميم الداخلي، حيث تم إستبدال محرك الغاز إلى محرك بقوة 201 حصان حصان في الجهة الأمامية من السيارة، وأضيفت بطارية 54.3kWh.

ولقد أكدت Lexus على أن سيارة UX 300e إستطاعت أن تصل لمسافة 250 ميل وفقاً لإختبارات NEDC، كما تتميز السيارة بإطارات هوائية، مع توقعات بإمتصاص أفضل للصدمات مع ضبط أفضل.

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من جانب أخر تشير Lexus إلى أن سيارة UX 300e الكهربائية ستتوفر في السوق الصيني في البداية خلال عام 2020، كما تنطلق السيارة لسوق المملكة المتحدة وأسواق أوروبا خلال عام 2021.

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هذا الموضوع Lexus تكشف عن أول سيارة كهربائية تعرف ب UX 300e وتدعم قطع مسافة 250 ميل ظهر على التقنية بلا حدود.