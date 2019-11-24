شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى كينيا إلى 60 قتيلًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التى تسببت فى إحداث فيضانات غربى كينيا إلى 60 قتيلًا، فيما أُدرج سبعة آخرين على قائمة المفقودين.

وقال مسئولين، إن من بين القتلى خمسة أشخاص انزلقت السيارة التى كانوا على متنها خلال سفرهم نتيجة مياه التى غمرت الطرق، كما لقى اثنان آخران مصرعهما غرقًا عندما فاضت مياه نهر عن ضفافه.

وأشار المسئولين، إلى أن الأمطار الغزيرة تعد أمرًا غير شائعًا خلال هذا الوقت من العام فى البلاد، كما أشار خبراء إلى أن أنماط الطقس المتغيرة لها تأثير كبير لإن ما يقرب من 100% من الزراعة فى كينيا تروى بمياه الأمطار.

Advertisements