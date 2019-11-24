شكرا لقرائتكم خبر عن 83 مليون ريال حصيلة اليوم الأول من مزاد معرض السيارات بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق اليوم الأول من مزاد معرض الرياض للسيارات، رقماً قياسياً في المبيعات تجاوز الـ 83 مليون ريال " 22 مليون دولار"، حيث بيعت 24 سيارة من ضمن 60 سيارة عرضت للبيع في مزاد، يأتى ذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الممتد منذ منتصف أكتوبر الماضى ويستمر حتى يناير المقبل ، بمشاركة أكثر من 7 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم فى 100 فعالية ترفيهيية تحت رعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

افتتح المزاد ببيع سيارة بوقاتي Chiron Sport 110 ANS بمبلغ 12.75 مليون ريال "3.4 مليون دولار"، بينما كان السعر الأعلى للبيع في المزاد لسيارة باجاني Zonda Riviera، التي بيعت بمبلغ 20.625 مليون ريال "5.5 مليون دولار"، فيما بيعت سيارة فيات Abarth 695C Rivale بمبلغ 112.500 ريال "30 ألف دولار" وهو المبلغ الأقل الذي بيعت به سيارة في المزاد.

وعرض في مزاد معرض الرياض للسيارات 160 سيارة، وكان نجم الكرة البرازيلية رونالدينهو هو أول زائر تمكن من شراء سيارة من المعرض، حينما اقتنى سيارة أستون مارتن رابيد AMR، وتلاه الفنان المصري محمد رمضان الذي اشترى سيارة مرسيدس، ويقدم معرض الرياض للسيارات عدداً من الفعاليات لزواره، مثل: أكاديمية الشرطة، وسباق المحاكاة، Monster Jam، والمدفع البشري، ومهارة كارتنق.

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن فتح معرض الرياض للسيارات، للجمهور مجاناً، ابتداءً من أمس السبت، وكان آل الشيخ قد افتتح الخميس الماضى المعرض الذي يعد من أكبر معارض السيارات بالعالم، حيث حظي بإقبال كبير من المهتمين بقطاع السيارات، كما أزاح الستار عن سيارة 2030 الوحيدة في العالم والتي صممت خصيصاً للسعودية.

وتستمر فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات" المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض التى تشمل 12 منطقة، حتى الثلاثاء المقبل حيث يشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، و Police Academy، و Hot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.