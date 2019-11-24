شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تقترب من تسوية أوضاع الدبلوماسيين المفصولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن اللجنة الخاصة بتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا من الدبلوماسيين والإداريين من عناصر الوزارة، اقتربت من الانتهاء من أعمالها.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان لها اليوم الأحد، إن اللجنة التى شكلتها وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، عقدت عدة اجتماعات ومن المتوقع أن تنتهى من مهامها فى غضون هذا الأسبوع.

وأوضح البيان أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة، وتمكنت من الاضطلاع بمهامها رغم المعوقات، لافتا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها إلى وزيرة الخارجية ومن ثم إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من مهمتها، لتكون وزارة الخارجية أول وزارة تنتهى من معالجة أوضاع المفصولين من عناصرها.

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وتضم اللجنة فى عضويتها، السفير الدكتور صديق عبد العزيز، وكيل وزارة الخارجية – رئيساً، والسفير عبد المنعم عثمان البيتى، مدير عام إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية- نائباً للرئيس، والسفير متقاعد الفاتح عبد الله يوسف، ممثلا للمفصولين، والسفير متقاعد الشيخ الحسين، والسفير متقاعد أبوزيد الحسن، والمنجد عبد الله محمد مدير شئون العاملين فى الوزارة، ممثلا لديوان شئون الخدمة.