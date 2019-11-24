شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة الجوية، بحسب توقعات الأرصاد، كل من الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير.

ويُتوقع أن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً في الدمام والقنفذة (35 درجة)، وأدنى درجة حرارة في القريات (5 درجات).