شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الرياض لممارسي التحقيق الإداري: طبقوا النظام وأحقوا الحق وأحسنوا النية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، كلمه لممارسي التحقيق في إدارات المتابعة بالتعليم أكد خلالها على أهمية اكتساب أخلاقيات العمل وأدبيات التعامل خلال مباشرة القضايا المتعددة وعدم الاجتهاد الشخصي أو الخطأ، والارتكاز على أسس علمية تستند إلى اللوائح والأنظمة.

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وأضاف الوهيبي: “طبقوا النظام وأحقوا الحق، وأحسنوا النية في أعمالكم، وعليكم بالضبط والشفافية والأمانة وإتقان مهارات التحقيق الإداري، فأنتم تؤدون رسالة عظيمة، أهنئكم عليها”.

وأشار الوهيبي إلى أن رسالة التعليم عظيمة وينتظر ولاة أمرنا أن نؤديها بأمانة ورعاية أبنائنا وبناتنا، وإعانة المدرسة على أن تكون بيئة تربوية قادرة على تحقيق ذلك، من خلال ضبط كافة العمليات والمدخلات فيها، وفي الجهات التي تقدم الخدمة لها”.

جاء ذلك خلال افتتاح مدير تعليم الرياض اليوم الأحد، ورشة مهارات التحقيق الإداري لمديري ومديرات المتابعة في تعليم الرياض ومحافظات المنطقة، وذلك بحضور مدير عام المتابعة في وزارة التعليم فايز بن منصور العنزي، وعبدالرحمن البديلي مدير إدارة المتابعة في تعليم الرياض، وعدد من قيادات التعليم.