شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1.1 مليون معتمر للمملكة.. وباكستان تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، عن عدد المعتمرين الذين وصلوا لأرض المملكة لأداء المناسك، وجنسياتهم، حيث بلغ عددهم 1.1 مليون معتمر.

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وعن أكثر الجنسيات قدوما تصدرت باكستان بـ 319494 معتمر، تليها إندونيسيا 306461، الهند 195345، ماليزيا 50841، ثم تركيا 50775 معتمرًا.

وبلغ عدد التأشيرات الصادرة للعمرة من قنصليات المملكة حول العالم (1.339.376) مليونا و339 ألفا و376 تأشيرة، وصل منهم (1.133.365) مليون و133 ألفا و365 معتمرا، غادر منهم أكثر من 853 ألفا، ومتواجد بالمملكة أكثر من 297 ألف معتمر.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين المنافذ الجوية، ووصل عبرها مليون و88 ألفا، وعن طريق المنافذ البرية 44750 معتمرًا، و7 معتمرين فقط عبر المنافذ البحرية.