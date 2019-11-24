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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تتحدى بمليون دولار من يخترق هواتفها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
الخليج 365
أعلنت جوجل عن استعدادها لدفع مليون دولار مكافأة لمن يستطيع اختراق رقاقة الأمان Titan M في هواتف Pixel.
وتأتي هذه المكافئة ضمن برنامج مكافآت "أمان أندرويد" التي بدأت جوجل بتطبيقه منذ سنوات، وتهدف هذه المرة للحفاظ على سرية بيانات مستخدمي هواتف Pixel الجديدة، والتي أكدت غوغل سابقا أن شرائح Titan M التي زودتها بها، والتي تعتبر بمثابة مخزن سري للبيانات، عصية على الاختراق.
وتبحث جوجل من خلال هذه الجائزة عن أي مبرمج قادر على تنفيذ التعليمات البرمجية حتى بعد إعادة ضبط الجهاز، واقتحام شريحة أمانه عن بعد.
وكانت جوجل قد بدأت برنامج "أمان أندرويد" منذ سنوات، ومنذ عام 2010 دفعت أكثر من 15 مليون دولار مكافآت للمبرمجين الذين تمكنوا من اكتشاف ثغرات في أنظمة أندرويد.
ولا تعتبر جوجل الوحيدة التي تقدم المكافآت للمبرمجين جراء خدماتهم في اكتشاف الثغرات البرمجية في الأجهزة وأنظمة التشغيل، فمايكروسوفت وآبل تتبعان هذه السياسة أيضا، بهدف منع الهاكرز من استغلال العيوب البرمجية أو بيع معلومات عنها لأطراف أخرى.
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