كيم كارداشيان منزعجة من فستان "فيرساتشي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الخليج 365

نشرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، على صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور"إنستجرام"، صورة تظهر فيها منزعجة، وشديدة القلق، وكتبت تعليقا عليها يقول: "ما مدى جودة هذا الفستان@ من فريساتشي، وهل هو لائق".

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وتظهر كارداشيان، بحسب موقع "InStyle"، في الصورة غاضبة ومكتئبة، لدرجة يمكنك سماعها وهي تقول "أنا متضايقة جدا".

والفستان الذي تتحدث عنه كيم، زهري غامق، مع أشرطة زهريّة رقيقة تبدو شفافة.

ويتساءل الموقع المذكور عن السبب الذي منع كارداشيان من طلب تغيير الفستان، أو استدعاء صديقتها الحميدة دوناتيلا (فيرساتشي) لتصمم لها واحدا جديدا، بدل أن تنشر صورة تفيد بأنها تكره أن لا يكون ما تلبسه جيدا جدا، كما لو أنها تقول: "Versace" مهزلة".