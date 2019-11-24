دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الشرطة الأمريكية تعتقل أحد المتورطين باختراق حساب جاك دورسي

اعتقلت هيئات إنفاذ القانون الأمريكية المختصة بالهجمات والقرصنة الإلكترونية منذ أسبوعين أحد أعضاء المجموعة المتورطة باختراق حساب المؤسس والمدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي

وأفاد موقع Motherboard أن المعتقل هو شخص مراهق كان يترأس مجموعة Chuckling Squad في وقت سابق حيث أن هذه المجموعة هي المتهمة باختراق حساب دورسي بالإضافة لعدد من الحسابات الثقيلة الأخرى.

فيما تم توجيه اتهامات لهذا المخترق بقيامه باستخدام هجمات مبادلة شرائح الاتصال SIM للحصول على رقم هاتف دورسي واختراق الحساب، بينما قام باقي الفريق بالمساعدة في إغراق الحساب بالعديد من الرسائل وكم من التغريدات المسيئة.

فيما أشار التقرير إلى أن أحد أعضاء Chuckling Squad قال بأن المتهم الذي تم القبض عليه قام مسبقاً بالعديد من عمليات الاختراق لحسابات شخصيات معروفة منها النائب العام لمقاطعة سانت كارلا إيرين وست، على خلفية إدانة أحد القراصنة بسرقة 5 ملايين دولار من العملة الإلكترونية باستخدام هجمات مبادلة شرائح الاتصال.

وكانت شركة تويتر قد أوقفت ميزة التغريد عن طريق الرسائل القصيرة SMS بداية سبتمبر الماضي عقب اختراق حساب مديرها التنفيذي؛ بداعي توفير حماية أكبر لحسابات مستخدمي المنصة وتفادي مشاكل أمنية أخرى قد تؤدي لاختراق حسابات مشاهير مثل ما حصل مع الممثلة Chloe Moretz هي الأخرى.

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والجدير بالذكر أن المنصة الاجتماعية قد وفرت بالأمس خيار تمكين المصادقة الثنائية 2FA بدون اللجوء لرقم الهاتف وذلك بالانتقال إلى قسم الإعدادت والاختيار من ثلاث خيارات أمان رئيسية وهي الرسالة النصية وتطبيق المصادقة ومفتاح الأمان التي يمكن أيضاً تفعيل جميعها معاً.

المصدر

Motherboard

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