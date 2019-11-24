دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تقدمت شركة سوني بطلب الحصول على براءة اختراع لتصميم جديد ليد التحكم بجهاز الألعاب بلايستيشن تظهر تعديلات طفيفة قد نراها في الإصدار القادم منها والتي ستأتي مع جهاز PS5 في أواخر العام القادم.

القبضة الجديدة والتي قد تسمى DualShock 5 ستحمل منفذ USB-C لشحنها مع مايكروفون جديد في أسفل الواجهة الأمامية. والاختلاف الأبرز لعله عدم وجود الشريط المضيء.

كما يلاحظ من التصميم المرفق زيادة حجم الأزرار وزيادة تدوير القبضة لتحكم أفضل فضلاً عن زيادة طفيفة في حجمها من ناحية العرض.

كانت سوني قد كشفت بعض التفاصيل عن يد التحكم الجديدة لاسيما استخدام تقنية جديدة في زري L2 R2 التي يمكن لمطوري الألعاب برمجتها لإعطاء اللاعب مستوى مختلف من المقاومة بالتالي محاكاة أفضل أثناء بعض الوظائف داخل الألعاب.

التدوينة يد تحكم بلايستيشن 5 ستحمل أزرار أكبر ولا شريط مضيئ ظهرت أولاً على عالم التقنية.