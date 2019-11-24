"السجن المشدد" لأردني اغتصب ابنة شقيقه وأنجب منها

دبي - بواسطة محمد فارس أسدلت أعلى هيئة قضائية بالأردن، وهي محكمة التمييز، الستار على قضية اغتصاب فتاة على يد عمها بمساعدة عمتها، وإنجابه من الضحية طفلة، وهذا بحسب موقع "رؤيا الإخباري" الأردني.

حيث قررت المحكمة، في حكمها النهائي بالقضية، الحكم على المتهم حكمًا مشددًا، والذي يقضي بالسجن والأشغال الشاقة لمدة 20 عامًا.

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وكانت الضحية، فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، تعيش في منزل جدها، بسبب سجن والدها، وانفصال والدتها عنه وإقامتها في دولة أخرى.

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وأثناء إقامة الفتاة في منزل جدها، كانت تقدم عمتها لها مشروبات كحولية ومواد مخدرة، حتى تتمكن من إحضار رجال ليمارسوا الرذيلة مع المجني عليها، فاستغل المتهم الأمر، ومارس الرذيلة معها أيضًا، وأنجب منها طفلة.

وتقدمت الفتاة الضحية بشكوى رسمية أدت إلى ملاحقة المتهم وشقيقته، وأكد فحص الـ"DNA" أنه والد الطفلة البيولوجي.

وصرحت محكمة التمييز بأن قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيًا كافة الشروط القانونية ولا يوجد به أي عيب من العيوب، التي تستدعي نقضه.