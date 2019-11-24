أحد التكليف في لبنان.. دعوات للتظاهر منعا للمماطلة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

يتوقع أن يشهد لبنان، اليوم، عدة فعاليات، بعد صدور دعوات للتظاهر في احتجاجات أطلق عليها اسم "مماطلتكم خطف لمستقبلنا"، أو أحد التكليف وأحد النقابات، ودعا عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى وقفة في وسط بيروت ظهراً بالتوقيت المحلي من أجل المطالبة بقانون إعلامي جديد، وإنشاء نقابة للمحررين والصحفيين بعيداً عن سلطة السياسيين، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت في الساعات الماضية، دعوات إلى إضراب عام الاثنين، كما سيتوجه عدد من المحتجين، اليوم الأحد، إلى منطقة "الزيتونة باي" عند الواجهة البحرية لبيروت من أجل المطالبة باستعادة الأملاك الحرية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

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وكانت قوى الأمن أقدمت، أمس السبت، على اعتقال عدد من المتظاهرين الذين عمدوا إلى تمزيق بعض اللافتات ومنها صور لرئيس الجمهورية، بحسب ما أفاد ناشطون من الحراك، قبل أن تعود وتطلق سراحهم.

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وشهدت العاصمة اللبنانية، أمس الأول الجمعة، فعاليات متعددة بمناسبة عيد الاستقلال. وصباحاً أعاد المتظاهرون في وسط بيروت رفع مجسّم جديد لقبضة الثورة في ساحة الشهداء، وذلك بدلا من المجسم القديم الذي تمّ حرقه من قبل مجهولين.

جدير بالذكر، أن الاحتجاجات التي انطلقت في لبنان منذ 17 أكتوبر، ظلت سلمية إلى حد كبير على الرغم من بعض الاحتكاكات الظرفية، ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد، وتشكيل حكومة أخصائيين مؤقتة، وإجراء انتخابات مبكرة. وعمدوا خلال الأيام الماضية إلى قطع عدد من الطرقات، بغية الضغط على السلطات السياسية في البلاد من أجل دعوة النواب إلى استشارات نيابية من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، في 29 أكتوبر.