قوات الجيش اليمنى تحبط هجومًا حوثيًا باتجاه مديرية "حيس" بالحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، هجوما لمليشيا الحوثى على مديرية "حيس" جنوبى محافظة الحديدة غربى البلاد. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى، أن مجموعة كبيرة من عناصر مليشيا الحوثى، حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش شمالى غربى مديرية "حيس" وأحبطت قوات الجيش محاولتها بعد تكبيدها خسائر بشرية فى صفوفها. Advertisements وتواصل مليشيا الحوثى استهداف مواقع الجيش فى محافظة الحديدة فى الوقت الذى تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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