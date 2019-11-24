شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبد الله يعرب عن تقدير الأردن لدعم الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الأحد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكى الفريق أول مارك ميلى، بقصر بسمان، فى اجتماع تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، خصوصا فى مجالات التعاون العسكرى.

ووفقا لبيان الديوان الملكى الهاشمى، أعرب الملك خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة للأردن فى العديد من المجالات التنموية والدفاعية، وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولى.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مستشار الملك للاتصال والتنسيق، رئيس هيئة الأركان المشتركة، والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكى.

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