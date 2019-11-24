سفن روسية تغادر الجزائر إثر مشاركتها في مناورات بحرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، مغادرة سفن روسية البلاد إثر مشاركتها في مناورات بالبحر المتوسط، تضمنت تمارين على مواجهة أي تهديد محتمل.
وحسب بيان للوزارة أطلعت عليه وكالة الخليج 365، فإن "ثلاث سفن حربية تابعة للقوات البحرية الروسية غادرت ميناء العاصمة اليوم بعد مشاركتها في المناورة البحرية المشتركة الجزائرية الروسية 2019 بالواجهة البحرية الوسطى في الفترة بين يومي 21 و23 نوفمبر/تشرين الثاني".
وأوضحت إن "هذه المناورة، التي شهدت إقحام مجموعة من السفن الحربية ووسائل جوية، وفريق اقتحام من الرماة البحريين من طرف قيادة القوات البحرية، تم تنفيذها على ثلاث مراحل، وتضمنت تنفيذ اجتماعات تقنية وتدريبات على الرصيف ومناورات تكتيكية وعمليات للمنع البحري وكذا تفعيل مركز العمليات البحرية المشترك الجزائري-الروسي لقيادة التمرين".
ووفق الوزارة "فإن تنفيذ مثل هذه التمارين الدورية (في إطار تطبيق برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري- الروسي لسنة 2019)، سيساهم في تعزيز قدرات الطرفين في مجال التعاون البحري، من خلال العمل المشترك لمواجهة أي تهديد أو خطر محتمل بإمكانه المساس بالأمن البحري". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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