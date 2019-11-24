"مدى مصر" الإخباري يقول إن السلطات أطلقت سراح 4 من صحفييه

إسطنبول/ الخليج 365

قال موقع "مدى مصر" الإلكتروني الإخباري، الأحد، إن السلطات المصرية أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه.

وأوضح الموقع عبر حسابيه الرسمييّن بـ"توتير" و"فيسبوك"، أنه تم "إطلاق سراح لينا عطا الله ومحمد حمامة ورنا ممدوح، الصحفيين بالموقع من قسم شرطة الدقي (غرب القاهرة)"، بعد نحو ساعة من إعلان الموقع توقيف الثلاثة.

كما أكد مساء اليوم إطلاق سراح الصحفي شادي زلط، الذي قال إنه تم توقيفه السبت.

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وفيما لم يوضح الموقع سبب توقيف صحفييه، لم تعلن السلطات موقفا بشأن ما أعلنه "مدى مصر" المحجوب محليا بالبلاد بشأن إطلاق سراح صحفييه أو توقيفهم.

وانتقدت منظمات محلية ودولية بينها "العفو الدولية"، توقيف صحفيي مدى مصر الأربعة.

وترفض مصر بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن التراجع الكبير في ملف حقوق الصحفيين والإعلاميين ببلادها، وتعتبرها "أكاذيب"، في وقت تقول بيانات حقوقية إن هناك عشرات من الصحفيين والمعارضين حبسوا احتياطيا على خلفية نشر أخبار كاذبة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.