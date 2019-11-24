سيناتور أمريكي يزور منزل حقوقي بحريني مسجون

المنامة/ الخليج 365زار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور كريس مورفي، منزل المعارض والناشط الحقوقي البحريني المسجون، نبيل رجب، على هامش زيارته إلى المملكة، وفق إعلام أمريكي.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، الأحد، أن "نشطاء (لم تحدد هوياتهم) أرسلوا إليها صورًا فوتوغرافية تُظهر، مورفي وهو سيناتور ديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، يزور منزل الناشط الحقوقي نبيل رجب، مساء السبت".

وأشارت الوكالة إلى أن السيناتور مورفي كان في المملكة لحضور مؤتمر "حوار المنامة" الأمني السنوي، دون تفاصيل إضافية.

وفقا للوكالة، لم ترد حكومة البحرين، ومكتب السناتور مورفي، وسفارة الولايات المتحدة في المنامة على طلبات التعليق.

وكان رجب قد تم توقيفه في 13 يونيو/حزيران 2016، وبدأت محاكمته على خلفية قيامه بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، ووجهت له اتهامات بأنها تضمنت "ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء".

Advertisements

وجاء توقيف رجب في يونيو 2016 بعد أقل من عام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عفوا خاصا "لأسباب صحية" في 13 يوليو/تموز 2015 عن رجب الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر "تويتر".

ونبيل رجب (53 عاما) ناشط حقوقي بحريني، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.

والجمعة، انطلق مؤتمر "حوار المنامة"، في نسخته الـ15 بالبحرين، لبحث قضايا بينها الاستقرار في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة والتحالفات الجديدة وتدخلات إيران، بمشاركة مسؤولين في عدة دول، ويستمر 3 أيام.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.