بارزاني: احتجاجات العراق تؤثر على إقليم كردستان

أربيل (العراق) / يحيى شعلان / الخليج 365

قال رئيس إقليم كردستان في شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، الأحد، إن الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العراق منذ الشهر الماضي تؤثر على الإقليم، داعيا واشنطن والمجتمع الدولي إلى تقديم العون لبغداد وأربيل.

جاء ذلك، وفق بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان خلال لقاء بارزاني مع مستشار الأمن القومي في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت كارم الذي يزور أربيل في زيارة غير محددة المدة.

وذكر البيان أن بارزاني و"كارم" بحثا آخر المستجدات في العراق والمنطقة وسبل التعامل معها، مؤكدين على حاجة العراق إلى الأمن والاستقرار السياسي والأمني والفهم الصحيح للمطالب المشروعة للمتظاهرين ونبذ العنف.

ونقل البيان عن بارزاني تأكيده على أن إقليم كردستان يريد حل كل خلافاته مع الحكومة الاتحادية العراقية عن طريق الحوار والتفاهم على أساس الدستور العراقي.

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وأضاف بارزاني أن الأوضاع في العراق والتظاهرات والأحداث التي تشهدها بغداد والمحافظات الأخرى تؤثر على إقليم كردستان، دون مزيد من التوضيح.

وأشار إلى ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي العون للعراق والإقليم.

وكان وفد من إقليم كردستان قد أجرى، السبت، مباحثات في بغداد بشأن الخلافات العالقة بينهما من قبيل صادرات النفط والميزانية المالية للبلاد وكيفية إدارة المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

ومن المقرر أن تستكمل المباحثات الإثنين.

وتجري المباحثات بين الجانبين في خضم احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل خلالها 346 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.