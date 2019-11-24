عاهل الأردن ورئيس الأركان الأمريكي يبحثان التعاون العسكري

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات التعاون العسكري.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعهم في قصر بسمان، بالعاصمة عمان، الأحد، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، يجريها المسؤول العسكري الأمريكي، للمملكة.

ووفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الخليج 365 نسخة منه، فقد أعرب الملك عبد الله ، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده في العديد من المجالات التنموية والدفاعية.

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وحسب المصدر ذاته، تطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

ولم يذكر البيان الأردني موعد وصول المسؤول العسكري للمملكة، ومدة زيارته.

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