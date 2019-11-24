الإفراج عن أردنيين كانا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، الأحد، الإفراج عن اثنين من رعاياه كانا محتجزين لدى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، منذ 7 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان،: "غادر اليوم كل من ثامر عمر علي قطيشات وحمدي أحمد إبراهيم ملحم، صنعاء، بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ تاريخ 7 نوفمبر 2019".

وتسيطر قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

Advertisements

وأوضح الفايز أن احتجاز المواطنين الأردنيين جاء "لدى وصولهما إلى هناك (صنعاء) في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن".

وأشاد بتعاون كوادر الأمم المتحدة، وخاصة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، للإفراج عن المواطنين الأردنيين.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرًا للتوصل إلى حل سياسي ينهي حربًا مستمرة في اليمن منذ خمس سنوات، سقط فيها أكثر من سبعين ألف شخص بين قتيل وجريح، بحسب منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمقابل الدعم الإيراني للحوثيين، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، منذ 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.