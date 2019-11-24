باريس: قاعدتنا بأبوظبي مقر المهمة البحرية الأوروبية بالخليج

أبوظبي/ الخليج 365-

أعلنت باربس، الأحد، أن القاعدة البحرية الفرنسية الموجودة في أبوظبي، منذ 10 سنوات، ستكون مقر مهمة مستقبلية تقودها أوروبا لتأمين مياه الخليج.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، التي تزور الإمارات حاليا في تغريدة عبر حسابها الموثق بـ"تويتر"، "لمدة 10 سنوات، توفر لنا قاعدتنا العسكرية في أبوظبي أداة استراتيجية فريدة".

وأضافت أن بلادها قبلت استضافة الإمارات لمقر بعثة المراقبة البحرية الأوروبية المستقبلية بالخليج، من دون تفاصيل أكثر.

وبارلي، وفق ما نقله حساب سفارة باريس بأبوظبي عبر تويتر، زارت الأحد، القاعدة البحرية الفرنسية بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاتفاق الدفاع بين فرنسا والإمارات.

وسبق أن صرحت بارلي بأن بلادها تدفع باتجاه إنشاء قوة بحرية أوروبية يكون دورها الأساسي تأمين الملاحة في مياه الخليج، مضيفة أن هذه القوة ستتعاون مع القوة الأمريكية ولكنها ستكون مستقلة عنها.

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وكانت البحرية الأميركية أطلقت الشهر الجاري تحالفا إقليميا لحماية حركة السفن في مياه الخليج، يضم الإمارات والسعودية والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، ويتّخذ من المنامة مقرا له.

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن مبادرة أوروبية بمشاركة بريطانيا وألمانيا، من شأنها ضمان الأمن البحري في الخليج، دون تفاصيل أكثر.

وجاء الإعلان عقب 4 أيام من أزمة احتجاز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة "لم تراع القوانين البحرية الدولية"، قبل أن تحل الأزمة لاحقاً.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.