7 ديسمبر.. وزاري للتعاون الإسلامي في تركيا حول قضايا الأسرة

جدة (السعودية) / الخليج 365

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، استعدادها لعقد الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء خلال الفترة ما بين 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في تركيا.

جاء ذلك في بيان للمنظمة (تضم 57 دولة بينهم تركيا)، بمناسبة إحياء المجتمع الدولي في 25 نوفمبر/تشرين ثان من كل عام، الموافق الإثنين، لليوم العالمي لمكافحة أشكال العنف ضد المرأة.

وقال البيان إن "إحياء اليوم العالمي لمكافحة أشكال العنف ضد المرأة لهذا العام يأتي في وقت تستعد فيه المنظمة لعقد الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في 7-9 ديسمبر 2019 في تركيا".

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وأضاف أن المؤتمر "سيتناول قضايا الزواج والأسرة وغيرها من المواضيع ذات الصلة".

وأوضح البيان أن إحياء المجتمع الدولي لليوم العالمي لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، فرصة لتقييم ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه وقف العنف الممارس ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره وحمايتها وتوفير الدعم اللازم لها، خاصة النساء في الأراضي المحتلة ومناطق النزاعات.

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