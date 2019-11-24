الاتحاد يكسب #الاتفاق بالنيران الصديقة

الخليج - حسن القبيسي

تغلب الاتحاد على مضيفه الاتفاق بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينمها ضمن مباريات الجولة الـ 10 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وتقدم الاتحاد عن طريق لاعبه عبدالإله المالكي في الدقيقة 51 قبل أن يتعادل الاتفاق في الدقيقة 62 بهدف سجله لاعب الاتحاد زياد الصحفي بـ “الخطأ في مرماه”.

وفي الدقيقة 73 أشهر الحكم الكرت الأحمر للاعب سليمان دوكارا لتلقيه البطاقة الضفراء الثانية . ، وأضاف الاتحاد الهدف الثاني في الدقيقة 77 ف سجله لاعب الاتفاق سيدريك يامبيري بـ “الخطأ في مرماه”.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى ـ 12 نقطة في المركز الثاني عشر فيما توقف رصيد الاتفاق عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.