روما يقسو على #بريشيا في #الدوري_الإيطالي

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الخليج - د ب أ
فاز فريق روما على ضيفه بريشيا 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز فيرونا على فيورنتينا 1-0 وتعادل لاتسيو مع ساسولو -11 وبولونيا مع بارما 2-2.
وسجل أهداف روما كريس سمولينج وجيانلوكا مانشيني وإدين دزيكو في الدقائق 49 و57 و66.
ورفع روما رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد بريشيا سبع نقاط في المركز العشرين الأخير.
وفي المباراة الثانية، انتزع فيرونا فوزاً صعباً من فيورنتينا 1-0.
ورفع فيرونا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 10 نقاط في المركز العاشر.
وفي المباراة الثالثة، فاز لاتسيو على مضيفه ساسولو 2-1.
ورفع لاتسيو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد ساسولو عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.
وفي المباراة الرابعة، فرط فريق بارما في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع مضيفه بولونيا 2-2.
ورفع بارما رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، كما رفع بولونيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.
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