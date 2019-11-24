ليفربول يرحّب بالزعيم في مونديال الأندية

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صحيفة الخليج الالكترونية
رحب نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا 2019، بنادي الهلال بعد إكماله أضلاع كأس العالم للأندية، وذلك إثر تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا مساء اليوم.
وقال الحساب الناطق باللغة العربية في تغريدة نشرها: “كفو يا شباب الهلال كفووو، تهانينا إلى الهلال الذي يُكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية، نراكم قريبًا في كأس العالم للأندية”.
وستقام البطولة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم، في الفترة ما بين 11 ديسمبر 2019 حتى 22 من ذات الشهر، باستضافة السد القطري.
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