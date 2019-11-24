كأس_العالم_للأندية #الهلال يقابل #الترجي في 14 #ديسمبر

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صحيفة الخليج الإلكترونية
التحق الهلال السعودي بالفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2019 والتي تقام في قطر في شهر ديسمبر المقبل .
وكان الهلال السعودي آخر الفرق المتأهله بعد أن حصل على لقب دوري أبطال آسيا،بعد تغلبه على فريق أوراوا الياباني بعد الفوز في مباراة الإياب، اليوم الأحد.
و سيقابل الهلال السعودي الترجي التونسي في أول مبارياته في كأس العالم للأندية يوم 14 ديسمبر .
وفيما يلي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية :
ليفربول – بطل أوروبا.
السد القطري – بطل الدوري القطري.
الترجي التونسي – بطل إفريقيا.
مونتيري المكسيكي – بطل أمريكا الشمالية.
هينغين سبورت – بطل أوقيانوسيا.
فلامنغو – بطل أمريكا الجنوبية.
الهلال السعودي – بطل آسيا.
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