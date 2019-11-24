كأس_العالم_للأندية #الهلال يقابل #الترجي في 14 #ديسمبر

صحيفة الخليج الإلكترونية

التحق الهلال السعودي بالفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2019 والتي تقام في قطر في شهر ديسمبر المقبل .

وكان الهلال السعودي آخر الفرق المتأهله بعد أن حصل على لقب دوري أبطال آسيا،بعد تغلبه على فريق أوراوا الياباني بعد الفوز في مباراة الإياب، اليوم الأحد.

و سيقابل الهلال السعودي الترجي التونسي في أول مبارياته في كأس العالم للأندية يوم 14 ديسمبر .

وفيما يلي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية :

ليفربول – بطل أوروبا.

السد القطري – بطل الدوري القطري.

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الترجي التونسي – بطل إفريقيا.

مونتيري المكسيكي – بطل أمريكا الشمالية.

هينغين سبورت – بطل أوقيانوسيا.

فلامنغو – بطل أمريكا الجنوبية.

الهلال السعودي – بطل آسيا.