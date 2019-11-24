“بن نافل” هنأ القيادة وشكر الوليد

صحيفة الخليج الإلكترونية

رفع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله على دعمهما المستمر لرياضة المملكة، والذي ساهم في تحقيق الهلال بطل آسيا.. ونهدي لهما حفظهما الله هذا اللقب الذي يسجّل باسم الوطن“.

وأضاف عبر حسابه في تويتر ”كل الشكر والامتنان لسيدي الوالد الوليد بن طلال الذي ساهم في تحقيق اللقب من خلال دعمه الدائم والمتواصل لنادي الهلال على مدى عقود من الزمن.. وعلى دعمه الدائم لي شخصيًا“.