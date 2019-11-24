“آل الشيخ” الرياض تحتفل بـ #الهلال في “البوليفارد

الخليج - حسن القبيسي أعلن رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر عن إقامة احتفال كبير للمثل الهلال يوم الخميس المقبل وذلك على مسرح محمد عبده بمناسبة تحقيق دوري أبطال آسيا 2019. وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي “يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم.0 واخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفين وطلاب وعوايل”.

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