- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
أكد النجم الهلالي محمد الشلهوب في تصريحات تلفزيونية: “شعور لا يوصف في الحقيقة بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا خاصة أنني عاصرت آخر تتويج لنا عام 2000”.
وأضاف: “شعوري بأن اللقب قريب منا كان بعد وصولنا للمباراة النهائية، لأن الفريق أثبت قدراته الكبيرة”.
وأتم: “سنعمل على تقديم مستويات ونتائج جيدة في كأس العالم للأندية”.
وأصبح الهلال ثالث فريق سعودي يشارك في كأس العالم للأندية بعد النصر عام 2000 والاتحاد في 2005.
كانت هذه تفاصيل خبر “الشلهوب” شعوري لا يوصف بعد تحقيق اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.