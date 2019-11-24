“الشلهوب” شعوري لا يوصف بعد تحقيق اللقب

صحيفة الخليج الإلكترونية

أكد النجم الهلالي محمد الشلهوب في تصريحات تلفزيونية: “شعور لا يوصف في الحقيقة بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا خاصة أنني عاصرت آخر تتويج لنا عام 2000”.

وأضاف: “شعوري بأن اللقب قريب منا كان بعد وصولنا للمباراة النهائية، لأن الفريق أثبت قدراته الكبيرة”.

وأتم: “سنعمل على تقديم مستويات ونتائج جيدة في كأس العالم للأندية”.

وأصبح الهلال ثالث فريق سعودي يشارك في كأس العالم للأندية بعد النصر عام 2000 والاتحاد في 2005.