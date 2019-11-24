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نورة الشهري
أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير “النقيب – محمد بن عبده السيد” أن مدني محايل عسير باشر مساء اليوم الأحد ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ بلاغاً عن نشوب حريق في منزل شعبي بقرية الرجعان مكون من ٤ غرف انحصر الحريق في غرفة واحدة ، وقد عملت فرق الدفاع المدني على احتواء واخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة ..
وأضاف أنه لا يوجد اي اصابات أو وفيات ولله الحمد ، وبين أن سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الاولي إلى التماس كهربائي في أحد القوابس الكهربائية بالغرفة .
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمنزل شعبي بمحايل عسير ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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