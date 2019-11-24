حريق بمنزل شعبي بمحايل عسير ولا إصابات

نورة الشهري

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير “النقيب – محمد بن عبده السيد” أن مدني محايل عسير باشر مساء اليوم الأحد ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ بلاغاً عن نشوب حريق في منزل شعبي بقرية الرجعان مكون من ٤ غرف انحصر الحريق في غرفة واحدة ، وقد عملت فرق الدفاع المدني على احتواء واخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة ..

وأضاف أنه لا يوجد اي اصابات أو وفيات ولله الحمد ، وبين أن سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الاولي إلى التماس كهربائي في أحد القوابس الكهربائية بالغرفة .