شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعم اليمن بـ80 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بادرت المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بوضع خطة إستراتيجية لدعم القطاع الصحي فى اليمن خاصة محافظ تعز، فقد وصل لمحافظة تعز 5 شاحنات تحتوي على 300 صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي تزن 80 طنًا لتعزيز قدرات القطاع الصحي في تعز بمرحلته الثالثة.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود المملكة فى الدعم الإنسانى باليمن خاصة منذ بداية الأزمة الإنسانية الراهنة جراء انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشـرعية اليمنية، والتي تعمدت تدمير البنية التحية للدولة ومنها القطاع الصحي.

ويهدف المركز لاستمرار الخدمات الصحية للشعب اليمني والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بتقديم التجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي، بالإضافة الى الأدوية للأمراض المستعصية، وعلاج الجرحى والمصابين داخل اليمن والمملكة والدول المجاورة، وتقديم المنح العلاجية في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية داخل المملكة بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد نفذ العديد من البرامج والمشاريع الطبية والصحية في تعز، حيث دعم مستشفى الثورة بتعز بالتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب تجهيز قسم العظام بالكامل (المرحلة الأولى) بمبلغ 3,150,000 دولار، وقدم الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية للمستشفى الجمهوري والمراكز الأشد احتياجًا بتعز، كما قام بتعويض محاليل الغسيل الكلوي لمستشفى الثورة بعد السطو المسلح على الشاحنات التي تحمل المحاليل من قبل الميليشيات الحوثية.

والمركز مستمر بدعم مراكز الغسيل الكلوي بكافة المحافظات اليمنية باحتياجاتها من المحاليل والمستلزمات الطبية ولمدة (6) أشهر (للمرحلة الثانية) ومنها محافظة تعز ، فضلاً عن توفيره الوقود لعدد 95 مرفقًا صحيًا في كافة المحافظات اليمنية ومنها تعز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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وعمل مركز الملك سلمان للإغاثة أيضًا على تنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولية ورعاية الأمومة والطفولة في المراكز الصحية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في كافة المحافظات اليمنية بما فيها تعز.

كما قام المركز بعلاج الجرحى والمصابين في مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة تعز، والذين لا يتوفر علاجهم داخل اليمن تم نقلهم للمملكة والأردن والسودان لتلقي العلاج على نفقة المركز.

وفيما يخص اصابات العيون لليمنيين قام المركز بعلاجهم داخل اليمن وقد انتهت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية مازالت مستمرة، كما دعم مستشفى الثورة بانشاء محطة توليد الأوكسجين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ونفذ المركز برنامج التحصين للأطفال دون سن الخامسة مع الشـريك المنفذ منظمة الأمم المتحدة (يونيسيف) لكافة المحافظات اليمنية ومنها محافظة تعز.

وواصل دعمه الإضافي للمستشفى الجمهوري بعدن، ومستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري بتعز، وهيئة مستشفى مأرب (المرحلة الثانية) وفقًا للاحتياج، ودعم مراكز الأطراف الصناعية في عدن و المكلا و صنعاء و تعز بالتعاون مع الشـريك المنفذ اللجنة الدولية للصليب الأحمر(ICRC)، فيما يجري حاليًا تجهيز وتشغيل مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز.