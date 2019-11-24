شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عمليات بغداد: مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر
وقال المحمداوى، فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، "إن قواته ستتعامل مع الأفراد الخارجة عن القانون بقوة وحزم"، موضحًا أن القوات الأمنية تعمل على تأمين ساحات ومناطق الاحتجاج، كما أن العناصر الأمنية تتجنب الاحتكاك مع المتظاهرين.
وأشار، فى الوقت ذاته، إلى أن هناك جرحى ومصابين بصفوف القوات الأمنية جراء قنابل المولوتوف.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عمليات بغداد: مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.