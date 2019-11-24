شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عمليات بغداد: مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوى، من محاولات مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه التظاهرات.

وقال المحمداوى، فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، "إن قواته ستتعامل مع الأفراد الخارجة عن القانون بقوة وحزم"، موضحًا أن القوات الأمنية تعمل على تأمين ساحات ومناطق الاحتجاج، كما أن العناصر الأمنية تتجنب الاحتكاك مع المتظاهرين.

Advertisements

وأشار، فى الوقت ذاته، إلى أن هناك جرحى ومصابين بصفوف القوات الأمنية جراء قنابل المولوتوف.