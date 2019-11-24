شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" اليمنية ومنظمة اليونيسيف يحتفيان باليوم العالمى للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت وزارة حقوق الإنسان ومنظمة الطفولة اليونيسيف اليوم بالعاصمة عدن الحفل الفني باليوم العالمي لحقوق الطفل وبالتزامن مع الذكرى السنوية الـ30 لاتفاقية حقوق الطفل وبرعاية وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر .

وفي الحفل الذي تحت شعار "لقد آن الأوان أن يتمتع الطفل بكل حقوقه" أكد الدكتور ردفان المفلحي في كلمة التي ألقاها بالنيابة عن وزير حقوق الإنسان عن الأهمية التي تكتسبها الفعالية لما لها من دور في التأكيد على حقوق الاطفال وحمايتها وفقا لاتفاقية حقوق الإنسان وبمقدمتها اتفاقية حقوق الطفل .

وقال إن وزارة حقوق الإنسان من مؤسسات الدولة المناط بها حماية بها حماية الأطفال وتمكينهم من حقوقهم في الحماية والتعليم والصحة وتنمية قدراتهم . ولكن من المؤسف أن يحتفل اطفال العالم بهذا اليوم وأطفال اليمن تجبرهم مليشيات ترك المدارس وزج البعض في المعارك، مطالبا المنظمات الدولية والإنسانية بالضغط على الحوثين توقيف الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال والأبرياء وتوفير الإيواء للأطفال النازحين نتيجة الحرب .

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وأضاف مسئول العلاقات الخارجية بمنظمة الطفولة اليونيسيف - عدن المهندس علي قاسم أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي تقيمه اليونيسيف هو تأكيد على حرص منظمة على حماية الأطفال اليمنين وتجنيبهم الأزمات والحروب التي تهدد حياتهم، مستعرضا العديد من الأنشطة والبرامج التي نفذتها المنظمة بالمناسبة الاحتفالية المتزامنة مع الذكرى السنوية الـ30 لاتفاقية حقوق الطفل والتي تعد اليمن من أولى الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان .

وفي كلمة لمنظمات المجتمع المدني أوضح " أكرم الشوافى" أن أطفال اليمن اليوم يتعرضون لحالة من الانتهاكات الجسيمة بمختلف المحافظات اليمنية نتيجة الحرب القائمة منذ أشهر خمسة أعوام، وهو الأمر الذي يتوجب علينا جميعا الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العمل على تحقيق السلام الشامل للأطفال، وأن الحملات الترفيهية لا تكفي لتعويض الأطفال عما يلحق بهم ولابد من تكثيف برامج الحماية من قبل الجميع وإيصال منتهكي حقوق الأطفال إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل ويكونوا عبرة للآخرين .

تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية المعبرة عن الفرحة بالمناسبة. وشارك فى الحفل وكيل وزارة الداخلية لخدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير ووكيل وزارة حقوق الإنسان القاضي عبدالكريم باعباد ومسؤولة قسم حماية الأطفال منظمة الطفولة - عدن - فتحية حسن ورئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني بعدن ماجد الشاجري ومدير عام مكتب الشون الاجتماعية والعمل ايوب ابو بكر وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني والناشطين والمهتمين بحقوق الطفل .