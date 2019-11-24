شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية المصرية بميلانو تشارك بحفل البازار الخيرى السنوى لتشجيع السياحة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار سعى القنصلية العامة فى ميلانو لتشجيع السياحة الى مصر وتسليط الضوء على التراث المصرى والثقافة المصرية ، شاركت القنصلية العامة فى ميلانو صباح أمس السبت، البازار الخيرى السنوى Christmas Bazaar ، حيث قامت حرم القنصل العام فى ميلانو ، سحر بحيرى ، ورئيس البازار الخيرى لجمعية السيدات الأجانب والإيطاليات فى ميلانو Benvenuto بالإعداد وتنظيم الحدث ، وذلك بمشاركة عدد من القنصليات الأجنبية فى ميلانو .

تضمن الجناح المصرى عرض المنتجات التقليدية المصرية و الهدايا الفرعونية بالإضافة إلى الأطعمة الشعبية المصرية، جدير بالذكر أن عائد البازار بالكامل يخصص إلى أربع جمعيات خيرية إيطالية تعمل فى مجال مساعدة السيدات المهاجرات و الكشف المبكر عن السرطان للسيدات بالإضافة إلى مساعدة الأطفال المعوزين .

كما استثمرت القنصلية الحدث للترويج للسياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حيث تضمن الجناح المصرى عرض عدد من المواد الدعائية للترويج للمقاصد السياحية فى مصر بالاضافة الى عرض أفلام دعائية للتعريف بالمقاصد السياحية.

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البازار الخيرى



القنصلية المصرية بميلانو



سحر بحيرى رئيس البازار الخيرى لجمعية السيدات الأجانب والإيطاليات