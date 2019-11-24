شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الانتخابات بالجزائر تنفى إرسال إنذارات لأى من مرشحى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الأحد، أنها لم ترسل إنذارات لأى مرشح رئاسى لعدم احترام برنامج الحملة الانتخابية أو ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، نافية بذلك ما أشاعته بعض المواقع الإخبارية.

وقال مسئول الإعلام بالسلطة على ذراع، فى تصريحات، إن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هى سلطة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وتقوم أيضا بدور التهدئة وضبط النفس فى حالة وقوع خلافات أو بعض المشاكل لكنها ليست سلطة ردع".

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وأكد أن السلطة المستقلة للانتخابات، فى تواصل مستمر مع وسائل الإعلام بشتى أنواعها، وتتعامل مع الصحافة بكل شفافية وصدق وأن الصحفيين موجودون يوميا بمقر السلطة لأخذ مستجدات الحملة الانتخابية وكل العملية الانتخابية وطرح جميع الأسئلة والاستفسارات التى يريدونها.

وشدد، على أن "السلطة تكذب تكذيبا قاطعا ما تداولته منشورات بعض التواصل الاجتماعى التى زعمت أنه تم إرسال إنذارات لبعض المرشحين".