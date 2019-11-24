شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مزايا يجلها الكثيرون في «واتساب».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يتضمن تطبيق واتساب العديد من الحيل والمزايا التي يمكن للمستخدم اللجوء إليها عند استخامه لتطبيق المراسلة الأشهر في العالم، وقد يجهل الكثيرون هذه المزايا والحيل ومنها:

1 – إدارة من يضيفك إلى مجموعات

على الرغم من أن دردشات المجموعة تعد وسيلة مفيدة للتواصل مع أصدقائك وعائلتك، إلا أن إضافتك في عدة مجموعات مرارًا وتكرارًا تتحول بسرعة لأمر مزعج، وتسبب الكثير من المحادثات المحرجة، ولكن مؤخرًا أضافت الشركة خاصية تمكن المستخدم من إدارة إعدادات أذونات المجموعة، ومنع الآخرين من إضافتك إلى مجموعات لا ترغب فيها.

وكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات

2 – قراءة الرسائل في الوضع الخفي

في بعض الأحيان قد تود قراءة الرسائل دون معرفة المرسل، وهنا يمكنك الاستعانة بوضع القراءة الخفي، إذ أوضحت واتساب أنه يمكنك الضغط على الرسائل التي تتلقاها على شاشة قفل هاتفك وسحبها للأسفل لقراءتها بالكامل دون أن يعلم المرسل بذلك.

3 – تسجيل الرسائل الصوتية دون لمس الهاتف

في العادة يستمر المستخدم في الضغط على أيقونة الميكرفون لتسجيل الرسائل الصوتية، ولكن ما لا يعرفه العديد من الناس هو أن سحب الأيقونة لأعلى يثبتها ويمكنك من تسجيل الرسائل دون الحاجة للاستمرار في الضغط على الشاشة، وبمجرد الانتهاء من تسجيل الرسالة كل ما عليك فعله هو الضغط على أيقونة الإرسال.

4 – حفظ الرسائل المهمة

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على الرغم من أن واتساب يتميز بخاصية البحث، إلا أن محاولة البحث عن الرسائل مرارًا وتكرارًا قد تكون عملية مضنية، ولذلك قد تسعد لمعرفة أن هناك خاصية لوضع إشارة مرجعية على الرسائل المهمة للتأكد من أنه يمكنك العثور عليها بسهولة وبسرعة في المستقبل، وذلك من خلال الضغط على أيقونة النجمة.

5 – واتساب على الحاسوب

من الصعب متابعة محادثات واتساب على هاتفك أثناء العمل في بعض الأحيان، ولذلك يمكنك استخدام تطبيق WhatsApp Web desktop أو فتح صفحة واتساب ويب واتباع التعليمات الموضحة على الشاشة لتشغيل واتساب على الكمبيوتر.

6 – استخدام الملصقات

يستخدم معظم الناس الرموز التعبيرية (الإيموجي) في محادثاتهم، ولذلك يمكنك التميز عن الآخرين باستخدام الملصقات، والتي يمكنك العثور عليها بجوار الحقل الذي تدخل النص فيه، وعند النقر على هذه الأيقونة التي تأخذ شكل مربع، تظهر الملصقات المرحة التي يمكنك استخدامها، كما يمكنك إضافة المزيد لمنح رسائلك طابعًا مميزًا.

7 – تثبيت الدردشات المهمة

التنقل بين المحادثات العديدة بحثًا عن الأصدقاء قد يتحول سريعًا إلى مهمة مزعجة، ولكن لا تقلق هناك حل موجود بالفعل، فكل ما عليك فعله هو تثبيت المحادثات المهمة، من خلال الضغط مطولاً على الدردشة قبل الضغط على أيقونة الدبوس على أنظمة الأندرويد، وسحب المحادثة إلى اليمين والضغط على كلمة Pin في آيفون.

8 – استعادة السيطرة على مجموعاتك

يمكنك منع الأصدقاء من تغيير أسماء مجموعتك أو تبديل صورتها، من خلال تعديل الإعدادات لتسمح للمشرف فقط بإدارة هذه الأمور، وكل ما عليك فعله هو الضغط على اسم مجموعتك والانتقال إلى إعدادات المجموعة ثم تحرير معلومات المجموعة.

9 – معرفة من تتحدث إليه أكثر

إذا كنت قد تساءلت يومًا ما عن الشخص المفضل لديك على واتساب، فهناك طريقة بسيطة لمعرفة ذلك، إذ أوضحت شركة واتساب أنه يمكنك الدخول إلى الإعدادات