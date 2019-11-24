دراسة: إنجاب الرجال للإناث يساهم في بقائهم على قيد الحياة لفترة أطول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة جديدة نشرت مؤخراً، بأن إنجاب الرجال لمواليد من الإناث يساهم في بقائهم على قيد الحياة لفترة أطول مقارنة بالرجال الذين ينجبون الذكور فقط.



وأجري البحث في جامعة جاغيلونيان، على أكثر من 34 ألف رجل، بهدف معرفة كيفية تأثر صحة الآباء بعد إنجابهم الأطفال.

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ووجدت الدراسة بأن الأبناء من الذكور لم يكن لهم أي تأثير على صحة آبائهم، في حين تبين بأن إنجاب الإناث يساهم في إطالة أعمار الآباء.

وزعمت الدراسة أيضاً، أنه كلما ازداد عدد الإناث، كلما ازدادت أعمار آبائهن، حيث حدد الباحثون مقدار زيادة العمر بـ 74 أسبوعاً لكل أنثى.

إلا أن نتائج دراسة أخرى سابقة أجريت في نفس المجال، تناقض نتائج الدراسة، حيث أظهرت بأن إنجاب الأطفال بغض النظر عن الجنس يزيد من عمر الأب والأم على حد سواء.

وتم جمع بيانات الدراسة على مدى أكثر من 14 عاماً، حيث تبين بأن إنجاب الزوجين للأطفال يساهم في إطالة عمرهما مقارنة مع الأزواج الذين لا ينجبون أي أطفال، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا"