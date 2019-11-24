مذكرات تفاهم بين الإمارات ومونتينيغرو

اسماء السيد - أبوظبي: شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو، مراسم تبادل مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم التي تبادلها الجانبان في قصر الوطن في العاصمة الإماراتية الأحد استبدال رخص القيادة في البلدين، ومذكرة تعاون في مجال السياحة، وأخرى في مجال التعاون الثقافي.
وكان رئيس مونتينيغرو حظي بمراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى الإمارات إذ اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة شرف وعزف النشيد الوطني لمونتينيغرو.
كما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الرئيس الضيف. وأكد الشيخ محمد خلال اللقاء أن العلاقات بين البلدين "شهدت تطوراً ملحوظاً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية خلال عام 2008".
وتابع أن "هناك جهدا مشتركا لزيادة تفعيل هذه العلاقات وتعميقها واستثمار ما يتوفر لها من مقومات التوسع والازدهار خلال الفترة القادمة".
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